Kayseri OSB'den Ankara zirvesi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Ankara'da bir günde beş milletvekili ile bir araya geldi. OSB Yönetiminin Ankara temaslarında Kayseri Organize Sanayi Bölges'ini ilgilendiren konularla ilgili bilgiler verildi ve destek istendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Başkan Vekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu, Ankara'daki temaslarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı da olan Mehmet Özhaseki ile bir süre görüşen OSB Yönetimi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve sanayicileri ilgilendiren konularla ilgili dosyalar verdi ve bu konuların takibi konusunda destek istedi.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öğle yemeğinde Taner Yıldız ile buluşan Kayseri OSB Yönetimi bir süre görüşerek OSB ile ilgili taleplerini dile getirdi.

Kayseri OSB Yönetimi, milletvekili ziyaretlerini Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek sürdürdü. Ziyarette Elitaş ile bir süre görüşen Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve sanayicilerin taleplerini içeren dosyaları sunarak bu taleplerle ilgili destek verilmesini istedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Ankara temasları çerçevesinde MHP Kayseri Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Baki Ersoy'u da ziyaret etti. Baki Ersoy ile bir süre görüşen Kayseri OSB Yönetimi, Kayseri sanayisine ilişkin talepleri iletti.

Kayseri OSB Yönetimi Ankara programını MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'i ziyaret ederek tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile bir süre görüşen Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB ile ilgili tespitleri içeren dosyaları sundu.

Ankara'da bir günde beş milletvekilini ziyaret eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı. Verimli geçen görüşmelerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili talepler milletvekilleri tarafından alındı ve bu taleplerin takipçisi olunacağı vurgulandı. - KAYSERİ