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Kayseri OSB'de İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Toplantısı Düzenlendi

Kayseri OSB'de İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Toplantısı Düzenlendi
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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayicilere yönelik 'İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı' konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni yönetmelik değişiklikleri ve sanayicilerin alması gereken ruhsatlar hakkında bilgi verildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce sanayicilere yönelik "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" konulu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Bölge Müdürlüğü binasında düzenlenen ve sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nuri Çetinçağlar ve Selim Narin, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp, Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Danışman Kamil Akçadırcı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilgili Kayseri OSB birim müdürleri katıldı.

Toplantıda sanayicilere hitap eden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ve getirilen yeni şartlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Kayseri OSB sanayicisinin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o yönde adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimleri sanayicilere detaylı olarak aktardı.

Yaptıkları görüşmeler sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından süre uzatımı ve ücretlerde indirim yapıldığının kendilerine aktarıldığını ifade eden Başkan Yalçın, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan fabrikaların bu ruhsatı kısa sürede almalarının, ilerleyen zamanda oluşacak yeni şartların göz önüne alındığında, kendi menfaatlerine olacağını vurguladı.

Yapılan değişikliklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin bundan sonraki süreçte 31 Ocak tarihine kadar Mekansal Yönetim ve Dijitalleştirme Projesi (MEYDİP) kapsamında başvurularını yapmaları gerektiğini söyledi. Yalçın, uygulamaya esaslarına ilişkin detaylı bilgilendirmenin Kayseri OSB web sitesinden alınabileceğini ayrıca tüm sanayicilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Kayseri OSB sanayicisine yardımcı olmak için yeni adımlar attıklarını da ifade eden Başkan Yalçın, itfaiye müdürlüğünde değişiklikler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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