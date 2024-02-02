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Kayseri OSB'de Aile İçi Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

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Kayseri OSB'de düzenlenen seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi. Seminerde kadın erkek eşitliği, aile içi şiddetin çeşitleri ve etkileri gibi konular ele alındı.

Kayseri Osb'de personeli bilgilendirme seminerleri sürüyor. Bu çerçevede 'Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri' gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileri Psikolog Muhammed Karadoğan ve Sosyal Çalışmacı Tuğçe Gündüz tarafından Aile içi Şiddetle Mücadele Semineri verildi. Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleşen ve farkındalık oluşturma ve bilgilendirme amacıyla düzenlenen seminerde kadın erkek (Fırsat) eşitliği, aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip ve şiddetin çocuklara etkileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan hukuki düzenlemeleri ele alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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