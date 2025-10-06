Kayseri OSB Atıksu Arıtma Tesisi Yenilendi, Yüzde 50 Tasarruf Sağlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 2013 yılından bu yana hizmet veren Atıksu Arıtma Tesisi, son 2 yılda yapılan mekanik alt yapı projelendirmesi ve yapım çalışması sonucunda yüzde 50'ye ulaşan tasarrufla yenilendi. Öngörülen proje maliyeti yaklaşık 1 milyon 305 bin 300 Euro iken, alınan teklifler ve yapılan kıyasıya pazarlıklar sonucunda harcanan toplam rakam 675 bin 147 Euro olarak gerçekleşti.

Kayseri OSB Atıksu Arıtma Tesisi yenileme çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi paylaşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Bölgemizdeki işletmelerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için 40.000 m3/gün kapasiteli İleri Atıksu Arıtma tesisimizde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çamur susuzlaştırma üniteleri bulunmaktadır. Tesisin mevcut ekipmanlarının, işletmeye alındığı günden bu yana çalışarak mekanik ömürlerini tamamlamış olması, prosesin düzenli işlemesi ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacı ile mekanik ekipmanların yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur." dedi.

Yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda 2024 yılında yatırımlara başlandığını ifade eden Başkan Yalçın, "Dengeleme havuzunda tam karışımın sağlanabilmesi için 5 adet karıştırıcı alımı yapılmıştır. Atıksudaki organik maddelerin giderimi sırasında ihtiyaç duyulan oksijen miktarının etkin şekilde karşılanabilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, 2 adet 350 KW Manyetik Yataklı Blower alımı yapılmıştır." diye konuştu.

2025 yılında da çalışmaların hız kesmediğine işaret eden Başkan Mehmet Yalçın, "Tesis ekipmanlarının ve ünitelerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü çalışabilmesi ve enerji maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için Scada sistemi revizyonu yapılmıştır. Mekanik ömrünü tamamlamış, çalışması esnasında enerji verimliliği düşen, sürekli arıza vererek bakıma ihtiyaç duyan ekipmanların yenilenmesi için pompalar ve karıştırıcıların alımı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

2 yıllık yenileme sürecinde yatırımı yapılan ekipmanların fizibilite raporunda belirtilen bütçesinin 1 milyon 305 bin 300 Euro olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, ana tedarikçilere yönelerek alınan teklifler ve yapılan pazarlıklar sonucunda yüzde 50'ye ulaşan tasarrufla 675 bin 147 Euro harcama yapıldığını vurguladı.

Alımı yapılan tüm ekipmanların montajının Kayseri OSB Çevre Müdürlüğü personeli tarafından yapıldığının altını çizen Başkan Yalçın, montaj için herhangi bir işçilik hizmet alımı ve harcama yapılmadığını da aktardı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın açıklamasının sonunda, Atıksu Arıtma Tesisi yenileme çalışmalarında büyük emekleri olan yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere ilgili tüm personele teşekkür etti. - KAYSERİ