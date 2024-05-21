Kayseri OSB 2024 Yılında 28 Kilometre Yolu Yenileyecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 2024 yılı yatırım programında asfaltlama faaliyetleri geçen yıl olduğu gibi yine en büyük payı alan hizmetlerden biri olacak. Kayseri Osb'de 2024 yılı içinde yaklaşık 28 kilometre yol baştan aşağıya asfaltlanarak, yenilenecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2024 yılı ihtiyaç tespitlerinin ardından, asfaltlamaya ilişkin yatırım programının oluşturulduğunu belirtti. Başkan Yalçın; "Kayseri OSB sınırları içindeki yollarımızda, 2023 yılında yaptığımız yaklaşık 19 kilometrelik asfalt yenileme çalışmamızı 2024 yılında da devam ettireceğiz. Kış aylarını geride bıraktığımız şu günlerde, ihtiyaç duyulan ve planlama içine alınan caddelerde yaklaşık 28 kilometrelik yolumuzda asfalt yenileme çalışmamızı kısa sürede başlatacağız" dedi. Başkan Yalçın; "2024 yılı yatırım programımızda yine önemli bir başlık olarak yer alan asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 2024 programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan yaklaşık 28 kilometrelik yolumuzu yenilemek için 80 bin ton asfalt kullanmayı hedefliyoruz. Yapılacak bu yatırımın maliyetinin ise yaklaşık olarak 150 milyon TL tutarında olmasını bekliyoruz. Bu rakamı daha aşağıda tutabilmek ve tasarruf sağlayabilmek için de ihale süreçleri ve malzeme temini noktasında titiz bir çalışma yürütmekteyiz" diye konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, 2024 yılı asfaltlama çalışması bitimiyle Kayseri OSB sınırları içindeki yol ağının yarısına yakınını yenilemiş olacaklarını vurguladı. Yaptıkları planlama sonrasında Kayseri OSB'deki yollarda konforun artmasını hedeflediklerini belirten Başkan Yalçın, bunun yanı sıra oluşabilecek kazaların en aza indirebilmesi bakımından yol yenilemeye büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ