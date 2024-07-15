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Kayseri Öğretmen Evi Depremler Sonrası Tahliye Edildi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi. Depremlerden etkilenen yapıda yıkım ya da güçlendirme çalışmalarının yapılması için incelemeler yapılacak.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hasar gören Kayseri Öğretmen Evi tahliye edildi.

6 Şubat'ta 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Kayseri'de birçok yapıda hasar meydana gelmişti. Depremlerden hasar gören Kayseri Öğretmen Evi'nde de faaliyetler durdurularak, tahliyesi işlemi gerçekleştirilirken, öğretmen evine ziyaretçi giriş ve çıkışı da kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğretmen evinde yıkım ya da güçlendirme çalışmalarının yapılacağı Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkililerinin incelemelerinin ardından belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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