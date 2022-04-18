Kayseri'nin turizm potansiyeli artmaya devam ediyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem tarihi hem de kültürel yapısı ile Türkiye'nin tam kalbinde yer alan ve 6 bin yıllık ticari, 7,5 milyon yıllık doğa geçmişiyle öne çıkan Kayseri'nin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Her yıl 15-22 Nisan arası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde turizm konusunda çalışmalar yapıyor. İç Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden olan Kayseri, hem merkezde hem de 16 ilçesinde hanları, kervansarayları, köprüleri, medreseleri, camileri gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, tabiat ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak turizm konusundaki öncü hizmetler ile şehrin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, "Gerek turizm, gerek kültürel yönden, gerekse de tarihi misyonuyla Kayseri'miz kadim bir şehirdir. 6 bin yıllık ticari geçmişi olan Kayseri'de ticaretin ve endüstrinin yanı sıra kültürel ve turizm çalışmaları göz ardı edilmemektedir" dedi. Kayseri'nin ülkenin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu, tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine fonksiyonlar yükleyen bir kültür ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, " Türkiye'nin en büyük meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'mızın etrafı farklı medeniyetlere ait eserlerle doludur. Kayseri Arkeoloji Müzemiz başta olmak üzere Selçuklu Müzemiz, tarihi Kayseri Lisesi'nde yer alan Milli Mücadele Müzemiz ve Güpgüpoğlu Etnoğrafya Müzemiz bunlardan bazılarına örnektir" diye konuştu. Büyükkılıç, kentin birçok tarihi eserini turizm alanında tanıtarak, marka bir şehir olma kararlılığını sürdüreceklerini söyleyerek, Türkiye'nin incisi Erciyes'in, dünyada, özellikle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi ülkelerde çok büyük ve meşhur kayak merkezleri olmasına rağmen ISO standartlarını dünyada ilk alan kayak merkezinin olduğunu ve Kayseri'nin en büyük turizm değeri olduğunu vurguladı. Dünyanın en güvenli kayak sertifikası olan Erciyes'te, kış turizminin yanı sıra yaptıkları onlarca festival, spor etkinlikleri ve yayla turizmi ile 12 ay sporun ve sosyal faaliyetin merkezi olma yolunda çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 6 futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin yer alacağı ek tesisler için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlattı. Başkan Büyükkılıç, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarih kokan şehir olan Kayseri'nin tarihi güzelliklerinden bahsederek şunları söyledi;

"Kapuzbaşı Takım Şelalemiz, doğa harikası olan Sultan Sazlığı'mız, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadi'mizle Anadolu'da ticaretin ilk başladığı yer olan 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü gibi değerlere sahip olmamız bizim en önemli güzelliklerimizdendir. Dünyaca tanınmış bu açık hava müzesi Kültepe'de halen kazılar sürmektedir. Buradan çıkan ve farklı bölgelerde sergilenen eserleri toplayarak sergileyeceğimiz Kültepe- Kaniş Karum için kayadan oyma müze projemizi hayata geçireceğiz. Yahyalı ilçemizde bulunan ve yükseklik bakımından Kuzey Amerika'nın doğusundaki ünlü Niagara Şelalesi'nden daha yüksek olan, dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Kapuzbaşı Şelalesi de görenleri kendine hayran bırakıyor. Saymakla bitiremeyeceğimiz kuş cenneti Sultan Sazlığı'ndan Hürmetçi'ye, balon turizmini başlattığımız Soğanlı Vadisi'nden Hacer Ormanları'na kadar birbirinden güzel doğa zenginliğimiz ve dünyanın ilk tıp fakültesi olarak sayılan ve şu anda Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak kullanılan Gevher Nesibe Şifahanesi gibi pek çok tarihi mekanlarımız mevcuttur. Dünyanın ilk tıp eğitiminin verildiği ve bir anlamda bilinen ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesibe Medresesi 800 yıl önce şehrimizde kuruldu. Kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye armağan ettiği Şehir Hastanesi ile Orta Anadolu'ya hizmet veren bir sağlık turizmi olan şehiriz."

Dünyada eşi benzeri bulunmayan fosillerin de Kayseri'den çıktığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Tescilli tarihi eserlerimiz, 7,5 milyon yıllık fosillerle doğa tarihindeki zenginliğimiz ise Kayseri'yi görülmeye değer bir şehir kılıyor. Büyükşehir Belediye'mizin proje ve yatırımlarıyla sağlık, kültür, gastronomi gibi alanlarda yöresel değerlerimizi ön plana alarak, bir turizm şehri olmak içinse gayret gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan ve 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin temel atma törenini gerçekleştirdik, hızla çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu. İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında çok önemli buluntular ele geçirdiklerini de hatırlatan Büyükkılıç, "İç Anadolu'nun en büyük mozaikli yapısı olacak eserlerde, Geç Roma, Erken Bizans'a ait sivil konut örnekleri, geometrik ve bitkisel figürler ile Grekçe, Latince yazıtlar bulundu. Kayseri'de adeta tarih yeniden yazılıyor. Benzerlerinden farklılık gösteren dünyanın ilgisini çekecek olan mozaikli yapı çok önemli bir turizm merkezi olacak" dedi. Başkan Büyükkılıç, gastronomi konusunda da Kayseri'nin en önde gelen zengin şehirlerden olduğunu, belirterek, "Ünü dünyaya yayılan pastırmanın anavatanı burasıdır. Sonra mantısı, sucuğu, nevzinesi, gilaburusu gibi onlarca lezzetimiz ile gastronomi alanında iddialıyız. Kayseri'miz girişimlerimizle birlikte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 'Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne girmeye hak kazandı. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin de türbesinin bulunduğu mezarlık içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan eyvan tipi kümbetin de turizme kazandırılacağını ifade ederek, "Şehrimiz; ticaret, sanayi, sağlık, turizm, gastronomi gibi pek çok alanda adından sıkça söz ettirmeyi başarmış ve bundan sonra da aynı başarılara imza atmaya devam edecektir. Kayseri'nin adından olumlu yönde sıkça söz ettireceğiz" dedi. - KAYSERİ