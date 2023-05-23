Kayseri'nin ilk uçağını sergileyen Büyükşehir, vatandaşları duygulandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Tayyare Fabrikası'nda üretimi yapılan "PZL" ismi ile bilinen ilk P-24A uçağını Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi. Uçağı ilk kez gören vatandaşlar hem duygulandı hem de çok gururlu olduklarını ifade ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteği ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı iş birliğinde Cumhuriyet Meydan'ında kurduğu özel alanda sergilenen PZL ismi ile bilinen ilk P-24A uçağı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uçağı gören vatandaşlar, çok duygulandıklarını ve Türkiye'nin bu alanda geldiği noktadan çok gurur duyduklarını ilettiler.

Ömer Altunbaş isimli vatandaş, Cumhuriyet Meydan'ında P-24A çok gururlandığını ifade ederek, "Şu uçakları görünce gururlandım. Tutun beni uçacağım, yerimde duramıyorum. Ülkemin en yükseklere çıkmasını istiyorum. Ama eski dönemleri hatırladığım zaman ağlamamak hiç elimde değil. Uçağı bu şekilde sergilediği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRK EVLADI OLARAK GURUR DUYUYORUZ"

Türk evladı olarak gurur duyduğunu söyleyen Necmettin Ektikçe ise, "İlk yapılan uçağın sergilendiğini duydum. İncelemek için geldim. Uçağı yapan o zamanki ustalar büyük bir özveride bulunmuşlar. Bunları takdir etmek lazım. Uçaklar zamanla yok oldu, fabrikalar kapandı. Bundan tabi üzüntü duyuyoruz. İlk yapılan P-24A ilk uçağı ve envai türde uçaklarımız var. Türk evladı olarak gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Emekli vatandaş Talat Kaymakçı da tüm imkansızlıklara rağmen böyle bir uçağın yapılmasının gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ecdadımız geçmişte tüm imkansızlıklara rağmen böyle bir uçak yapmışlar. Ama maalesef bazılarının engellemesiyle takılmış ama şu an ecdadımızın bizlere güveni boşa çıkmadı. Çünkü milli muharip uçağımız olsun, insansız İHA ve SİHA'larımız olsun bizleri gururlandırıyor. Bu arada gençlerimiz çok kıymetli. Kaan olsun, diğer uçaklarımız olsun onların bize armağanı diyorum. Bu bayrağı daha yükseğe taşıyacak inşallah. Bizim başka vatanımız yok. Tek vatanımız Türkiye."

"ÖNEMLİ OLAN VATANA SAHİP ÇIKMAK, GERİSİ TEFERRUATTIR"

Başkan Büyükkılıç'a böyle anlamlı bir sergi için teşekkür eden Zülfikar Aslan ise, " Çok kıymetli Memduh Başkanım. Buraya bunu koymakla anlayabilene çok şey anlatmış. O kadar şeyler anlatmış ki bu uçağın seri üretimine geçemediğimiz vatanımız, milletimiz için bugün insansız İHA, SİHA'larımız, Kaan'ımız şu anda üretilenlerin kıymetini bilelim diye bu uçağı buraya koydu. Bugün vatan sevdalıları, vatana aşık olan insanlar bunu buraya koydular ki, şu anki uçaklarla geçmişte üretemediğimiz bu uçağı görsün. O yüzden milletimiz vatanına sahip çıksın. Önemli olan vatana sahip çıkmaktır. Gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.

PZL'NİN ÖZELLİKLERİ

Uçak, uzunluğu 7.40 metre olan kanat açıklığı 10.58 metre, yüksekliği ise 2.85 metre olarak Polonya lisansı ile Kayseri Tayyare Fabrikasında (KTF) 1939 yılında üretildi. Tek kişilik olan uçak gündüz şartlarında görev yapabilen, tek motorlu (Gnome-Rhone), motoru burun kısmında, pervaneli ve üstten tek kanatlı "Av" uçağı olarak görev yaptı. 3 adet makinalı tüfek yuvası mevcut olan uçağın Rudder kısmında yer alan kırmızı zemin üzerine beyaz renkle yapılmış ay ve yıldızın yer aldığı Türk Bayrağı motifi dikkat çekiyor. Ayrıca, uçakta kanatların üst ve alt kısımlarında kare formlu kırmızı-beyaz renklerde milliyet işaretleri yer alıyor. - KAYSERİ