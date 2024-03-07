Üye Girişi
Haberler

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı: Ramazan'da Tatlı Alırken Dikkatli Olun

Güncelleme:

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan ayında vatandaşları merdiven altı tatlıcılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Aydemir, normal zamanda tatlı üreten ve ruhsatı olan esnaflardan alışveriş yapılmasını tavsiye etti.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları merdiven altı tatlıcılar konusunda uyararak, "Vatandaşlarımızın normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" dedi.

Ramazan ayında açlıktan dolayı insanların kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle tatlıya yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Ramazan ayında kan şekerimiz düştüğünde tatlıya biraz daha fazla yoğunluk gösteriyoruz. Bu tatlıları da bu işin ehlinden, yani ruhsatı olan işletmelerden tercih etmelerini istiyoruz. Böyle hiç bilmediğimiz ya da sadece Ramazan'da tatlı satanlardan değil de yine aynı işi ruhsatı olan bu mesleğe gönül vermiş, normal zamanda da tatlı üretip satan esnaftan vatandaşlarımızın alışveriş yapmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Ramazan gelince arabanın arkasında ve farklı yerlerde tatlı satılmaya çalışıldığını dile getiren Aydemir, "Bu tarz yerler vatandaşımızda da kafa karışıklığına yol açıyor. Vatandaşlarımızın nerede ve neyle üretildiği belli olmayan yerlerden tatlı almamalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Gastronomi Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title