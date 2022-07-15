Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin Bütçesini Yüzde 162 Oranında Artırması Tepkilere Neden Oldu: "Farkında Değiliz de Kocasinan Büyükşehir Belediyesi mi...

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 450 milyon TL olan 2022 yılı bütçesini, yüzde 162 oranında artırarak 1 milyar 180 milyon TL'ye yükseltti. Resmi enflasyon verilerinin çok üzerindeki bu artış tepkilere neden oldu. Kocasinan Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Orhan Karakoçluoğlu, "Hükümet, TÜİK verilerine göre yüzde 70 enflasyon olduğunu söylüyor. ENAG verilerine göre enflasyon yüzde 175. Kocasinan Belediyesi, hükümetin vermiş olduğu yüzde 70'lik enflasyon oranını doğru bulmayıp, sanıyorum ENAG'ın enflasyon oranını baz alıyor… Acaba biz farkında değiliz de Kocasinan Büyükşehir Belediyesi mi olduk" dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin ek bütçe talebi, belediye meclisinin 6 Temmuz'da yapılan son toplantısında görüşülerek kabul edildi. Belediye'nin 450 milyon TL olan 2022 bütçesi, yüzde 162 oranında artırılarak 1 milyar 180 milyon liraya yükseltildi.

Resmi enflasyon verilerinin üzerindeki bu bütçe artışı, tepkilere neden oldu. Kocasinan Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Orhan Karakoçluoğlu, bütçe artışını şöyle değerlendirdi:

"KOCASİNAN BELEDİYESİ, HÜKÜMETİN VERMİŞ OLDUĞU YÜZDE 70'LİK ENFLASYON ORANINI DOĞRU BULMAYIP, SANIYORUM ENAG'IN ENFLASYON ORANINI BAZ ALIYOR"

"Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin bütçesi, 2022 yılında onaylanmış ve ocak ayından itibaren belediyenin kullanımına sunulmuştur. Fakat enflasyondan dolayı değer kaybı oldu ve icraat yapabilme sıkıntısı çıktı. Bütün belediyelerde olduğu gibi ek bütçe talepleri oldu. Ancak Kocasinan Belediyesi, Türkiye rekoru olabilecek bir ek bütçe talebinde bulundu. Hükümet, TÜİK verilerine göre yüzde 70 enflasyon olduğunu söylüyor. ENAG verilerine göre enflasyon yüzde 175. Kocasinan Belediyesi, hükümetin vermiş olduğu yüzde 70'lik enflasyon oranını doğru bulmayıp, sanıyorum ENAG'ın enflasyon oranını baz alıyor. Çünkü meclisten yüzde 162'lik artış talep etti. Belediyenin mevcut bütçesi 450 milyon lira. 730 milyon lira, yani yüzde 162'lik artışla 1 milyar 180 milyon liralık bir bütçeye geliyor. Bu, bir büyükşehir bütçesidir.

"MADEM BU KADAR BÜTÇE KAYNAĞIMIZ VAR, 150 MİLYON GİBİ BİR BORÇ YÜKÜNÜN ALTINDA NEDEN BIRAKTINIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bütçesi 1 milyar 200 milyon iken, Ordu Büyükşehir Belediyesi bütçesi 1 milyar 150 milyon iken Kocasinan Belediyesi'nin 1 milyar 180 milyon lira bütçesi olması abestir. Madem bu kadar bütçe kaynağımız var, 150 milyon gibi bir borç yükünün altında neden bıraktınız? Her yıl 25-30 milyon arası faiz ödenmektedir. Ayrıca bu bütçe karşılığında metro mu yapacaklar? Bu, Büyükşehir'in sorumluluğudur. Daha önce bir belediye başkanın projesi olan, Kızılırmak'ı Kayseri'nin içinden mi geçirecekler? Bu da Büyükşehir'in sorumluluğudur.

"BİZ FARKINDA DEĞİLİZ DE KOCASİNAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mİ OLDUK"

Ayrıca diğer belediyelere baktığımızda, Adana Büyükşehir Belediyesi yüzde 40 ek bütçe talebinde bulunmuş. Hemen komşu belediyemiz Melikgazi Belediyesi, enflasyondan dolayı ihtiyaç olursa diye yüzde 10 borçlanma yetkisi almışlar. Çorum Belediyesi yüzde 62'lik bir bütçe artırımı yapmıştır. Acaba biz farkında değiliz de Kocasinan Büyükşehir Belediyesi mi olduk? ya da mevcut belediye başkanı, önümüzdeki dönem Millet İttifakı'nın karşısında Cumhur İttifakı'nın adayı olacak da ona mı antrenman yapıyor?"

ANKA / Yerel