Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, kentte istihdama katkı sunmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açan Kariyer Merkezi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Kayseri'de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi'nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi vatandaşlara daha çok yardımcı olabilmek ve iş istihdamını sağlamak amacıyla tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açtı. Kayserililere etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Merkezi'nde vatandaşlar merkezde çok bilgi edindiklerini ve faydalandıklarını ifade etti.

Kayseri Kariyer Merkezi Sorumlusu Kenan Tosun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Kariyer olarak hem iş arayanlara, hem de tercih aşamasında olan gençlere katkı da bulunmak için tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açtıklarını ve stantın çok yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ofisimizi tarihi Kayseri Kalesi'nin önüne açtık. Vatandaşlara kendimizi biraz daha tanıtmak açısından. Onlara çok daha faydamız olacağını düşündük ve aynı zamanda üniversite tercih dönemi en önemli dönemlerden birindeyiz. Gençlerimiz için, biz de Kayseri Kariyer olarak hem iş arayanlara hem de tercih aşamasında olan gençlerimize nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve ofisimizi 1 haftalığına bu bölgeye açtık. Şu anda sağ olsunlar vatandaşlarımız da çok ilgili, hem gençlerimiz olsun hem de iş arayanlar olsun sürekli sorular yöneltiyor. Biz de elimizden geldiğince aradıkları meslekleri iş konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bizim için keyifli geçiyor. Kayseri Kariyer açılalı 1,5 yıl oldu, beklentimizin üstünde aslında ilerleyişi var. Güven çok önemli biliyorsunuz ki hem iş arayanlar açısından hem de işverenler açısından şehrimize bir katkıda bulunmak istiyoruz."

"ÜCRETSİZ BİR HİZMET VERİYORUZ"

Bin 500'ün üzerinde istihdam sağladıklarını dile getiren Tosun, "İnsanlar bize güvenerek geliyor. Firmalardan da bu memnuniyeti duyuyoruz, bu da tabi bizim her geçen gün kalitemizi yükseltiyor. Ücretsiz bir hizmet veriyoruz, bu aslında çok önemli. Şu anda bin 500'ün üzerinde istihdam sağladık, bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü insanlar mutlu olduğu zaman biz de yaptığımız işten keyif alıyoruz bu şekilde.

"YOL GÖSTERDİLER GAYET MEMNUN KALDIM, KAFAMDA BİR FİKİR OLUŞTU"

Aleyna Dalyak isimli vatandaş da, Kayseri Kariyer Merkezi'nin kendisinin çok iyi yönlendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne danışmanlık almaya geldim. Kariyer Merkezi'ne uğradım, orada da ilerde ki meslek seçiminde nelere yönelebilirim onun hakkında bilgi verdiler ve gayet memnun kaldım. Kayseri Kariyer Merkezi ileride hangi mesleğe nasıl yönelebilirim, hangi yolu izleyebilirim anlamında yol gösterdi. Gayet memnun kaldım. Kafamda bir fikir oluştu."

"ÇOK GÜZEL BİR SİSTEM OLUŞTURULMUŞ"

İş gücünü doğru yerde kullanmanın çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız Şapçı ise, "Doğma büyüme Kayseri'liyim. hatta Kayseri'nin yerlisiyim, 29 yaşındayım. Bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim, burada bana yardımcı olacaklarını söylediler. Kenan Bey de çok ilgilendi. Çok teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini söylediler. Bu güzel bir sistem aslında, hem işveren için hem de iş arayan için. İş gücünü doğru yerde kullanmak bence çok önemli. Çok güzel bir sistem oluşturulmuş. Ben de kaydımı yaptım, bilgilerimi aldım. Değerlendireceğim. İnşallah kısmet olursa bir iş bulacağım. Kendi açımdan da baktım gördüm bana neler yarıyor, neler yaramıyor ya da iş gücümü nasıl daha verimli kullanabilirim diye baktım o yüzden teşekkür ediyorum Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne. Sağ olsunlar burada gençlerde istediği gibi iş arayabilirler kendilerini ifade edebilirler. Çeşit çeşit iş var sonuç olarak kendilerine en uygun" ifadelerini kullandı.

"BİZLERE İSTİHDAM SAĞLAYACAKLARINA İNANIYORUM"

Kapadokya Üniversite'si Ağız ve Diş Sağlığı bölümü okuyan Zeynep Sevim de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne geldim. İşim hakkında neler yapabileceğimi, ileride ne gibi imkanımın olabileceği, bölümümde nerelere gidebileceğim hakkında konuştuk. Bu hizmetinden dolayı çok beğendim. Herkese de tavsiye ederim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne çok teşekkür ederim. Bizlere istihdam sağlayacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Hürü Şahin ise, "İş arıyordum. Buradan geçerken Kariyer Merkezi'ni gördüm. Çok yardımcı oldular. Biraz sonra da görüşmeye gideceğim, teşekkür ediyorum" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BU HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUN KALDIM"

Hatice Demir isimli vatandaş da iş aradığını, tesadüfen Kayseri Kariyer Merkezi standını gördüğünü kaydederek, "İş arıyordum ve burayı gördüm, çok da ilgilendiler, şu an kaydımı alıp yönlendirme yaptılar, birazdan iletişime geçeceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ