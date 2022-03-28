Kayseri Kariyer Kayseri OSB'de

KAYSERİ (İHA) - İş arayanlarla eleman arayanları buluşturan kayserikariyer.com'un paydaşları aylık istişare toplantısında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir araya geldi. Toplantıda yapılan ve yapılması planlanan konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kayserikariyer.com'un paydaşları olan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB'nin temsilcileri Kayseri OSB'de yapılacak olan aylık istişare toplantısı öncesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete Kayseri OSB Başkanvekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç da katıldı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın tarafından Başkan Yunus İmamoğlu'na tablo hediye edildi.

Ziyaretin ardından kayserikariyer.com'un paydaşları arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Kayseri Kariyer'in geldiği noktayla ilgili bilgi verildi ve bu platformun çok daha iyi hizmet verebilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşler belirtildi. - KAYSERİ