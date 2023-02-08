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Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Yerel Haberler

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altında kalan 6 yaşındaki erkek çocuğuna sağ salim ulaştı.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altında kalan 6 yaşındaki erkek çocuğuna sağ salim ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye, Fen İşleri, KASKİ ve elektrik şirketi gibi birimleri tarafından 59 araç ve 121 personel, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 şiddetinde iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kahraman itfaiye erleri de canları kurtarmak için üstün çaba sarf ediyor. Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi Kozanoğlu Apartmanı'nda enkaz altında kalan 6 yaşındaki Emin isimli çocuğu kurtaran ekipler, aynı bölgede umut olmaya devam ederek, yeni canlar kurtarıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kahraman itfaiye ekipleri çalışmalar çerçevesinde yine o bölgede bir çocuğu daha enkaz altından sağ salim çıkardı.

Kayseri'den deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden itfaiye ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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