Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Olağan Genel Kurula Gidiyor

Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİMDER), Olağan Genel Kurula gidiyor.

KİMDER Olağan Genel Kurulu 29 Şubat Perşembe günü saat 14.00'da Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Olağan Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Mart Cumartesi saat 14.00'da aynı yerde yapılacak.

Olağan Genel Kurul; divan kurulunun oluşturulması ve yetki verilmesi, faaliyet raporu ve mali tablonun okunması, denetim kurulu raporlarının okunması ve yönetim faaliyetli mali tablo ile denetim kurulları raporunun imzası, bütçe raporunun okunması, başkan, yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi ile tamamlanacak. - KAYSERİ