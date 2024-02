Kayseri İl Sağlık Müdürü, silahlı saldırıya uğrayan gazeteciyi ziyaret etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Azim Deniz'i tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Mehmet Erşan, "Yapılan değerlendirmelerde hayati bir olumsuzluk ile karşılaşmadık" dedi.

An itibariyle her şeyin yolunda göründüğünü söyleyen Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, "Bu sabah hepimizi üzen bir hadise ile karşılaştık. Değerli gazetecimiz Azim Deniz bey sabah uğramış olduğu silahlı saldırı neticesinde yaralandı ve saat 09.08'de Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kendi imkanları ile başvurdular. Orada ilk değerlendirmeleri yapıldı. Ateşli silah yaralanmasından mütevellit ileri tetkik ve tedavi için ilk değerlendirmeler yapıldığında genel durumu da iyi olduğu için belki laparoskopik bir değerlendirme gerekecekti. Bunun için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi kendisi. Saat 09.40 gibi stabil hale getirildikten sonra tabi ki buraya sevki gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde hocalarımız kendisini değerlendirdiler. Başhekimimiz de buradaydı. Çok şükür ki ilk değerlendirmelerde hayati bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Kurşun yaralandığı yer itibariyle yüzeysel bir yaralanma ile karşılaştık biz. Tabi ki ileri tetkikler gerekiyordu. Stabil vaziyete getirildikten sonra tomografisi çekildi, son değerlendirmeleri yapıldı. Kan tetkikleri alındı ve çok şükür bütün hayati fonksiyonlarının normal olduğunu gördük. Şu an itibariyle kendisini ameliyat gerektirecek bir durum olmadığını net olarak ifade edebiliriz. İlerleyen süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmayacağız inşallah. Şu an itibariyle her şey yolunda görünüyor arkadaşlar. Öncelikle basın camiasına, Azim Deniz beye, ailesine çok geçmiş olsun diyorum. Serviste bir süre takip edeceğiz kendisini. Nihayetinde bir ateşli silah yaralanması. Enfeksiyon açısından da bir risk söz konusu olduğu için yakın takip gerekiyor. Biz servis şartlarında yoğun bakım gerektirecek bir durum da yok şükürler olsun bu şekilde kendisini takip edeceğiz" dedi.

Deniz'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ise, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Biz de Azim beyin yanına gittik. Sağlık durumu çok şükür iyi ama tabi ki burada önemli olan bu saldırının gerçekleşmiş olması. Polisimiz, güvenlik güçlerimiz bu anlamda çalışmalarını yürütüyor. Nedenini bilmiyoruz ama ilerleyen saatlerde büyük ihtimalle ortaya çıkacak. Tabi bu şartlar ve neden ne olursa olsun nefretle kınıyoruz. Gazetecilere yapılan saldırıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu anlamda il sağlık müdürümüz de gereken bilgileri verdi. Biz de sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ