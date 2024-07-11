Kayseri İl Jandarma Komutanı Kocasinan ERVA Jandarma Teakvando Spor Okulu'nu ziyaret etti

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı Kocasinan ERVA Jandarma Teakvando Spor Okulu'nu ziyaret etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri Valiliği tarafından oluşturulan ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde faaliyet gösteren Kocasinan Erva Jandarma Teakvando Spor Okulunu ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Dedebağı, kurs görmekte olan 47 öğrenciyle sohbet etti. - KAYSERİ