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Kayseri İl Emniyet Müdürü, aracı bozulan şoföre yardım eden polisleri ağırladı

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Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda aracı bozulan bir sürücüye yardım eden 2 trafik polisi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından makamında ağırlanarak teşekkür edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ; aracı bozulan şoförün imdadına yetişerek aracı iten polisleri makamında ağırladı.

Kayseri'de trafiğin en işlek olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda bir sürücünün aracı bozuldu. Araç yolun ortasında kalırken, sürücü de zor anlar yaşadı. Bu sırada meydan da trafik uygulaması yapan 2 trafik polisi de aracın yolda kaldığını gördü. Aracın yanına gelen polisler hem trafiğin akışını bozmamak hem de sürücüye yardımcı olmak için aracı iterek götürdü. O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, aracı yolda kalan kadın sürücü ve çocuğuna yardım eden 2 trafik polisini makamında ağırladı. Polislere teşekkür eden Aydın; çeşitli hediyeler vererek başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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