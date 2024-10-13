Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları Kitap Fuarı'nda bilgilendirdi
Kayseri'de düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli şube müdürlükleri aracılığıyla vatandaşlara narkotik, trafik, siber suçlar ve asayiş konularında bilgilendirici içerikler sundu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; Kitap Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda kurulan 'Bilgi Paylaşımı Noktası'nda açılan stantlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde bilgilendirici içeriklerle vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. - KAYSERİ