Kayseri ikinci kez sallandı

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 18.16'da meydana gelen depremin ardından yine merkez üssü İncesu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk bilgilere göre olumsuz bir ihbarın olmadığı öğrenilirken, AFAD ekipleri saha çalışmasını sürdürüyor. - KAYSERİ