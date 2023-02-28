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Kayseri ikinci kez sallandı

Yerel Haberler

Kayseri ikinci kez sallandı

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 18.16'da meydana gelen depremin ardından yine merkez üssü İncesu ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından ilk bilgilere göre olumsuz bir ihbarın olmadığı öğrenilirken, AFAD ekipleri saha çalışmasını sürdürüyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Haberler

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