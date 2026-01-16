Başkan Büyükkılıç: Su fiyatında 30 büyükşehir arasında en ucuz 2'nci şehiriz

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Su önce olacak. Sonra kullanmadan söz edeceğiz. Önce altyapısını oluşturup, ilgili yerel yönetim bunu temin edecek sonra fiyatını mukayese edeceğiz. Olmayan şey pahalıdır. Şuanda bizde hem cenab-ı Allah'a şükürler olsun su var. Hem nitelikli içme ve kullanma suyu, hem de fiyatı sıralama yapıldığında 30 büyükşehir içerisinde en ucuz 2'nci sıradaki şehir olduğunu görüyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mesken ve iş yeri su tarifelerinde uyguladığı uygun fiyat politikasıyla Türkiye genelindeki 30 büyükşehir arasında üst sıralarda yer alıyor. Uygulanan fiyat politikası ile vatandaş bütçesini korurken sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışını da desteklendiği politika ile 27,88 TL'lik mesken su fiyatı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ülke genelindeki 30 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz su kullanan 2'nci şehir konumunda yer alıyor. İş yeri su tarifesinde ise 44,40 TL ile 30 büyükşehir arasında 3'üncü sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik koşullarla sunulduğunu ortaya koyuyor. DHA'ya açıklamalarda bulunan ve Kayseri'nin su bakımından önemli bir noktada olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Su önce olacak. Sonra kullanmadan söz edeceğiz. Önce altyapısını oluşturup, ilgili yerel yönetim bunu temin edecek sonra fiyatını mukayese edeceğiz. Olmayan şey pahalıdır. Şuanda bizde hem cenab-ı Allah'a şükürler olsun su var. Hem nitelikli içme ve kullanma suyu, hem de fiyatı sıralama yapıldığında 30 büyükşehir içerisinde en ucuz 2'nci sıradaki şehir olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bununla birlikte iş yerleri ile ilgilide en ucuz, uygun su olarak 3'üncü sırada olduğumuzu buradan rahatlıkla söyleriz" dedi.

'ERCİYES GİBİ BİR DEĞERİMİZ VAR'

Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi bir değeri olduğu için su yönünden şanslı olduğunu da söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Hem kulanım niteliği açısından suyumuz güzel. Hem de özellikleri açısından mineral zenginliği var. Erciyes gibi bir değerimiz bize mevlam lütuf ediyor. Bu sene diyelim yağan kar,15 sene sonra süzüle süzüle katman katman yerin altına oradan da yaklaşık en az 200 metre derinlikten biz çıkarıyoruz. Tabi enerji tüketimiyle bunu basıyoruz. Sonrada oralardan dağıtmak suretiyle su imkanlarını böylece seferber ediyoruz. Şuanda en ucuz ve en uygun ama nitelikli suyumuz Allah'a şükür hiçbir kesinti olmadan ulaştırdığımız su Kayseri'mizde mevcut. Alt yapıda gerekli çalışmalarımızı hala sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Kentteki kayıp-kaçak oranına da değinen Memduh Büyükkılıç, "Önemli olan kayıp-kaçak. Bizim, bu oranı da en aza indirgememiz gerektiğine inanıyorum. Bizim kayıp-kaçakla ilgili oranımız yüzde 20 şehir merkezinde, taşrayı da dahil ettiğimiz zaman yüzde 25 gibi bir orana ulaşıyor. Sıralamada yine en uygun yerlerden biri olduğumuzu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu da yeterli bulmuyoruz. Gerek skala marifetiyle takip etmemiz gerekse burada x-ray imkanlarıyla kaçaklarımızı tespit ediyoruz. ya da dijital ortamda bu çalışmaları yapma suretiyle teknolojinin son imkanlarını da kullanarak, su konusunda da gerekli hassasiyetimizi gösteriyoruz. Fiyatlarıyla ilgili rakam telaffuz etmeye gerek yok. Burada söyleyecek olursak su fiyatları 27-28 lira civarında. Ama buna bir çevre temizlik vergisi ilçelerimize yasal olarak mevzuat gereği verdiğimiz ücreti eklediğimizde de 31-32 lira gibi bir rakama erişiyor. Bunu da burada rahatlıkla söyleyebilirim. Cenab-ı Allah'a şükür ederek, bizi seven, seçen hemşerilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,