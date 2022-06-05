Kayseri Havalimanı Yeni Terminali için 234 milyon lira bütçe ayrıldı - Haberler

Kayseri Havalimanı Yeni Terminali için 234 milyon lira bütçe ayrıldı AK Parti İl Başkanlığı, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal binası inşaatı için 234 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi. AK Parti İl Başkanlığı, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal binası inşaatı için 234 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Kayseri Havalimanı Terminalimizin devam eden inşaatı için 234 milyon liralık bütçe Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Kayserili hemşehrilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. AA / Ergün Haktanıyan - Yerel Yerel Güncel Haberler

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