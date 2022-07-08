Adıyaman Havalimanı haziranda 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman Havalimanı haziranda 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi

AA - Orhan Pehlül - Yerel
 - Güncelleme:
Adıyaman Havalimanı haziranda 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi

Adıyaman Havalimanı, haziran ayında 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi.

Adıyaman Havalimanı, haziran ayında 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 haziran ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 16 bin 20 oldu.

Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların trafiği ise 140 oldu.

Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplamda 165 ton olarak gerçekleşti.

AA / Orhan Pehlül - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title