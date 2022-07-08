Adıyaman Havalimanı haziranda 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi
AA - Orhan Pehlül - Yerel
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Adıyaman Havalimanı, haziran ayında 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi.
Adıyaman Havalimanı, haziran ayında 16 bin 20 yolcuya hizmet verdi.
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 haziran ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 16 bin 20 oldu.
Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların trafiği ise 140 oldu.
Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği toplamda 165 ton olarak gerçekleşti.
AA / Orhan Pehlül - Yerel