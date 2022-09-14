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Kayseri haberleri: Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri

Yerel Haberler

Kayseri haberleri: Talas personeline uyuşturucuyla mücadele semineri

Kayseri haberine göre Talas Belediyesi personeline uyuşturucuyla mücadelede kurum ve vatandaşların etkin katılımlarının sağlanması amacıyla narkorehber semineri verildi.

Talas Belediyesi personeline uyuşturucuyla mücadelede kurum ve vatandaşların etkin katılımlarının sağlanması amacıyla narkorehber semineri verildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen seminere belediyede görevli personel katıldı. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası Belgesinin "Yerel yönetimlerin, kurumların ve vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımlarının sağlanması" faaliyeti çerçevesindeki seminere ilgi yoğun oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Adsız tarafından verilen seminerde, uyuşturucuyla mücadele çerçevesindeki ailelere düşen görevler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Konuyla ilgili görseller eşliğinde gerçekleşen programda madde bağımlılığı ve mücadelede karşılaşılan olaylar ile alınacak önlemleri içeren bilgiler aktarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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