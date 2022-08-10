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Kayseri haberleri | Melikgazi Meclis üyelerinden TÜFAD'a ziyaret

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Kayseri haberleri | Melikgazi Meclis üyelerinden TÜFAD'a ziyaret

Kayseri habere göre Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Melikgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ni Melikgazi Belediyesi Meclisi'nde yer alan siyasi parti temsilcileri ziyaret etti. Şube Başkanı Osman Yozgat ve Başkan Vekili Ahmet Yıldız ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette meclis üyeleri tesisleri gezdi. Tesiste yapılan çalışmalar ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alan meclis üyeleri, Kayseri'de sporun gelişmesi konusunda önemli hizmetler veren TÜFAD başkan ve yönetimini tebrik etti.

Öte yandan, TÜFAD'a verdiği desteklerden dolayı Melikgazi Belediyesi MHP Grup Başkanı Yalçın Duru'ya plaket verildi. Karşılıklı görüş alış verişi yapılarak Kayseri'de sporun daha iyi yerlere gelmesi konusunun masaya yatırıldığı görüşmelerin ardından katılımcılar birlikte objektiflere poz verdi. - KAYSERİ

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