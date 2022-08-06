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Kayseri haberleri! Melikgazi'de nikah başvurularında online sisteme geçildi

Kayseri haberleri! Melikgazi'de nikah başvurularında online sisteme geçildi

Kayseri yerel haberi | Evlenecek çiftlerin nikah işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi nikah ön başvurularında online sisteme geçti.

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Evlenecek çiftlerin nikah işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Melikgazi Belediyesi nikah ön başvurularında online sisteme geçti.

Belediye nikah işlemleri için gelen çiftleri bekletmeden işlerini kolaylaştırmayı amaç edindiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi olarak teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor, bunun için yeni çalışmalar hayata geçiriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak 01.08.2022 Pazartesi gününden itibaren nikah ön başvuru randevuları belediyemiz internet sitesinden alınacak. Bunun için belediyemiz resmi internet sitesinde online işlemler kısmında bulunan e-belediye komutuna tıklayarak evlendirme randevusu kısmından ön başvuru randevusu sayfasına geçebilirsiniz. Sayfada bulunan kişisel bilgileri belirterek, beyan ettiğiniz randevu saatini seçip ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Kayseri'de ilk olarak uygulanan bu sistem vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için hizmetlerine sunuldu. Belediyemizde beklemeden yapmada işlemler hızlanacak. Oluşturulan randevu saatinde vatandaşlarımız 5'er adet fotoğraf ve kimliklerinin asılları ile belediyemiz evlendirme memurluğunda hazır bulunacaklar" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Kayseri Yerel Haberler

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