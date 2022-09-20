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Kayseri gündem haberleri: Kocasinan'da parklar modern aydınlatma sistemleriyle donatıldı

Yerel Haberler

Kayseri gündem haberleri: Kocasinan'da parklar modern aydınlatma sistemleriyle donatıldı

Gelen Kayseri haberine göre Kocasinan Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki park ve bahçeleri modern aydınlatma sistemleriyle donattı.

Kocasinan Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki park ve bahçeleri modern aydınlatma sistemleriyle donattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini bildirdi.

Şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda yenilikçi belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Özellikle modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımız, gece görüntüsüyle görsel şölen sunmaktadır. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Yerel

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Belediyesi Yerel Güncel Haberler

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