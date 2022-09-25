Kayseri haberleri | Kayseri'ye şehit ateşi düştü Yerel Haberler Kayseri haberi: Rize'nin İyidere ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Rize'nin İyidere ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İyidere ilçesinde görevi esnasında kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Özsoy'un cenazesinin, memleketi Develi'nin Kılıçkaya köyünde yarın öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Rize Yerel Haberler

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