Kayseri haberleri! Kayseri Eczacı Odası: 'Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz'

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı operasyonda depolarda bulunan ilaçlarla ilgili yapılan açıklamada, "Operasyonun eczacı camiasına mal edilmesini kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın kaynaklarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan, tüm eczacılarımızı töhmet altında bırakan haberlerden dolayı tarafımızdan bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. İnsanlık tarihiyle başlayan eczacılık mesleği, hiç şüphesiz ki en kutsal meslekler arasındadır. Vatandaşlarımızın kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi adına var gücüyle çalışan, 7/24 danışmanlık ve ilaç tedarik hizmeti veren eczacılarımız Pandemi döneminde ön safta mücadele vermiş kahramanlardır. Pandemi döneminde eczacılarımız, sağlık çalışanları arasında en çok meslek şehidi veren sağlık meslek mensuplarıdır. Cumhuriyetimiz' in ilk Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam'ın da dediği gibi, "Eczacılık ne un ticaretidir, ne üzüm ticaretidir ne de sirke ticaretedir. Bir sanattır, bir ilimdir; Hastaya bakmak ilimin bir şubesidir". İşte bizler de bu şiarla, var gücümüzle sağlık sisteminin devamlılığı noktasında katkı sunuyoruz. Aynı hassasiyeti yaklaşık günde 1 milyon adet maskeyi ve grip aşısını ücretsiz olarak devletimiz adına dağıtırken gösterdiğimizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Elbette her meslek grubunda olduğu gibi, sayıları çok az da olsa, bu süreçte bizlerin de tasvip etmediği, etik, deontolojik kurallara ve kanunlara aykırı hareket eden kişilerin varlığı bizleri de rahatsız etmektedir. Dürüstçe çalışan meslektaşlarımızın her koşulda arkasında olduğumuz gibi görevini suistimal eden her kim olursa olsun karşısında olduğumuzu, mücadele ettiğimizi ve gerekli bütün cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağımızı bilmenizi isteriz. Bölgemizde birkaç eczanede vuku bulan, adli süreçleri başlatılmış bir olayın tüm eczacılık camiasına mal edilmesine yönelik yaklaşımı kabul etmediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ