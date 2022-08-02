Kayseri haberleri! Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak olan Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne tüm Kayseri halkını davet etti.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 9 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan başkanlık yaparken, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Sütdonduran Kampı'nın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Başkan Özdoğan, ayrıca 7 Ağustos'ta yapılacak olan Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliklerine tüm Kayseri halkını davet etti. İlçede yapılan çalışmalardan bahseden Özdoğan, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Genel gündemle alakalı açıklama yapan Başkan Özdoğan, tahıl kriziyle ilgili açıklama yaparak Cumhurbaşkanımızın önderliği sayesinde sorunun çözüldüğünü belirtti. Özdoğan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu hatırlatarak Erdoğan'ın bütün dünya insanlığı için çaba sarf ettiğini ve emek verdiğini söyledi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde 2022/1 nolu İmar Komisyon Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih ve 4130 sayılı 'Satış' konusu görüşülerek encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih ve 4131 sayılı 'Satış' konusu görüşülerek encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin dördüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih ve 4132 sayılı 'Satış' konusu görüşülerek encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin beşinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.07.2022 tarih ve 4142 sayılı İmar Plan Değişikliği konusu görüşülerek imar komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. - KAYSERİ