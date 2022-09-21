Kayseri haberleri: Başkan Çolakbayrakdar'ın Kocasinan sevdası dur durak bilmiyor

Kayseri haberleri: Göreve geldiği ilk günden bu yana Kocasinan'ın daha modern ve yaşanılabilir bir yer olması adına çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların refahı ve mutluluğu için projeler üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi ve vatandaşlarla sohbet...

Göreve geldiği ilk günden bu yana Kocasinan'ın daha modern ve yaşanılabilir bir yer olması adına çalışmalarını sürdüren ve vatandaşların refahı ve mutluluğu için projeler üreten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaları yerinde incelemeyi ve vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinlemeyi yoğun iş temposuna rağmen rutin haline getirdi.

Şubat 2015'te görevine başlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geride kalan 7,5 yıl içerisinde Kocasinan'ın daha yaşanılabilir bir şehir olması, vatandaşların da daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına birçok yeniliğe imza attı. Sosyal ve kültürel aktivitelerden kentsel dönüşüme, meslek kursları ve akademilerden yol yapım ve onarım çalışmalarına, yeşil alanlardan çocuk parklarına kadar birçok konuda şehirde fark oluşturan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların da takdirini kazandı. Eksik ya da kusurlu bir iş yapılmaması adına hayata geçirilen projeleri ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemeyi yoğun iş temposuna rağmen bir rutin haline getiren Çolakbayrakdar, yollarda, park ve bahçelerde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip gönül almayı ihmal etmiyor.

Başkan Çolakbayrakdar, Evlendirme Memurluğu'nun Mevlana Parkı içerisindeki Semt Konağına taşınacak olmasından dolayı orada yapılan çalışmaları ve çevre düzenlemelerini, Yakut Mahallesinde bulunan Kocasinan Akademide açılacak olan glütensiz kafe yapım çalışmalarını, yine Yakut'ta yapımına başlanan yaklaşık 10 bin metrekarelik park çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine kazandırılan yeni model geri dönüşüm aracını ve Hasanarpa'dan başlayıp Kuşçu'ya kadar uzanacak olan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında karşılaştığı vatandaşlar tarafından da sevgiyle karşılanan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip taleplerini de dinledi.

Kocasinan Belediyesi'nin her zaman örnek bir belediye olduğunu ve yeniliklere açık olduklarını belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, tüm projelerin vatandaşların refah ve mutluluğu için hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar sözlerine şu şekilde devam etti:

"Göreve geldiğimiz ilk günkü heyecan ve istekle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için projeler üretip hayatlarını kolaylaştırmaya da her daim devam edeceğiz. Nikah işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için Nikah Memurluğumuzu Mevlana Parkında bulunan Semt Konağımıza taşıyoruz. Bunun için konakta gerekli tadilat işlemleri devam ediyor. Parkta yapacağımız çevre düzenleme çalışmasıyla birlikte evlenecek olan çiftlerimize açık havada da çok nezih bir nikah imkanı sunacağız. Çölyak hastalığıyla mücadele eden hemşehrilerimiz için Yakut Mahallemizdeki Kocasinan Akademide yeni bir kafe açıyoruz. Bu kafede glütensiz ürünler üretip vatandaşlarımıza bir nebze de olsa destek olmaya çalışacağız. Burada da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Yakut Mahallemizde devam eden yaklaşık 10 bin metrekarelik park çalışmamız da var. Park tamamlandığında içerisinde çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, oyun gurupları ve bir de kedi kasabası olacak. İçerisindeki donatılarla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı herkesin keyifli vakit geçirebileceği yeni bir parkımız daha olacak. Kocasinan sokaklarında yeni bir geri dönüşüm aracıyla hizmet vermeye başlıyoruz. Evlerde ve işyerlerinde geri dönüşüm için biriktirilen ambalaj atıkları artık bu aracımızla toplayacağız. Bu aracımızı diğer araçlarımızdan ayıran özelliği ise üzerinde tartı sisteminin olması ve malzemeleri ayrıştırabilmesi. Türkiye'de yeni bir teknoloji olan bu araç Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başlayacak. Hasanarpa'dan başlayıp Yazır, Akin, Boyacı ve Kuşçu'ya kadar uzanacak olan yol yenileme çalışmalarımızda, Hasanarpa'dan Yazırı geçip Akin'e yaklaşacak kadar yaklaşık 3 kilometrelik kısmını tamamladık. Hava şartları ve iklim koşulları elverdiği müddetçe bu güzergah üzerindeki çalışmalara devam ediyoruz. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Lütfen trafik işaretlerine, trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatıyorum." - KAYSERİ