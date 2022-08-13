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Kayseri haberi: Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

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Kayseri haberi: Talas'ın vazgeçilmezi 'Antika Pazarı' hız kesmeden devam

Kayseri haber... Talas'ın klasikleri listesine adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' dolu dolu ve hız kesmeden devam ediyor.

Talas'ın klasikleri listesine adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' dolu dolu ve hız kesmeden devam ediyor.

Her ayın 2. pazarı kurulması geleneksel hale gelen ve "Harman Meydanında Tarihe Yolculuk" sloganıyla her ay antikaseverlerin uğrak noktası olan organizasyon, 14 Ağustos Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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