Kayseri haberi: Melikgazi Salça Günleri, Mimarsinan'da devam ediyor

Melikgazi'de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen salça günleri, Mimarsinan Mahallesi Evliyalar bölgesinde başladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, oluşacak çevre kirliliğinin ve şikayetlerin engellenmesi adına vatandaşlara Melikgazi Belediyesi'nin belirlediği alanlarda salça kaynatılmasını hatırlattı.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "'Melikgazi Salça Günleri' bu sene de öncelikle Kocatepe Mahallemizde başlayarak daha sonrasında Mimarsinan Bölgesi Evliyalar Parkı'nda devam ediyor. Belediye olarak vatandaşlarımıza alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz, aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. Belirlediğimiz alanda, belirli günlerde gelen vatandaşlarımız salçasını kaynatıp, patlıcan ve biberini közleyebiliyor. Böylelikle hem diğer vatandaşlarımız dumandan etkilenmiyor, hem de salça kaynatanlar bir araya gelerek güzel bir ortam sağlanıyor. Oluşacak çevre kirliliğinin ve şikayetlerin engellenmesi adına belirtilen yerler dışında salça kaynatılmamasını rica ediyoruz. Lütfen mahalle aralarında, bina altlarında salça kaynatmayalım. Hem koku oluyor hem dumandan vatandaşlarımız rahatsız oluyor. Lütfen diğer vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim" dedi. - KAYSERİ