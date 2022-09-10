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Kayseri haberi! Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli

Yerel Haberler

Kayseri haberi! Kayseri Şeker'den, Pakistan'a dost eli

Kayseri habere göre Pakistan'da yaşanan ve ülke tarihinin en büyük doğal afeti olarak tarihe geçen sel felaketi sonrası Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker de omuz verdi.

Pakistan'da yaşanan ve ülke tarihinin en büyük doğal afeti olarak tarihe geçen sel felaketi sonrası Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına Kayseri Şeker de omuz verdi.

Tarihinin en büyük doğal afetini yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a, Kayseri Şeker de dost elini uzattı. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına 25 ton şeker ile destek verdi.

Dost ve kardeş ülke Pakistan'da yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Pakistanlı bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, büyük yıkıma neden olan sel felaketi sonrası Kayseri Şeker olarak kardeşlerimize bir nebzede olsa katkı sağlamak adına yardım kampanyasında yerimizi aldık. Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yardım tırı ile 5'er kg'lık toplam 25 ton şeker yola çıktı. Pakistan halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, bir daha böylesi felaketleri yaşamamalarını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz' diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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