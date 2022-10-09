Kayseri haberi | Kayseri Barosu'nda seçim heyecanı başladı Yerel Haberler Kayseri yerel yerel haberine göre Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı Seçimli Olağan Genel Kurul başladı. Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı Seçimli Olağan Genel Kurul başladı. Kayseri Barosu'nda gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul saat 09.00'da başlarken, oy verme işlemi 17.00'de son bulacak. Mevcut Başkan Av. Ali Köse, Av. Oğuz Erinç ve Av. Mehmet Özer'in yarışacağı Seçimli Genel Kurul'da 2 bin 453 avukatın oy kullanması bekleniyor. Kayseri Baro Başkanı saat 17.00'da başlayacak oy sayımının ardından belli olacak. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kayseri Yerel Haberler

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