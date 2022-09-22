Kayseri haber | Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi, Kayseri'de toplanacak

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi 28'inci toplantısını Kayseri'de gerçekleştirecek.???????

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu Türkiye Temsilcisi ve Üyesi olan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, 47 ülkeden 362 kişinin temsil edildiği komitede Türkiye olarak çalışmalara katıldıklarını bildirdi.

Fransa'nın Strazburg şehrinde her sene 2 defa gerçekleştirilen toplantılara katılarak Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak şekilde Türkiye ulusal heyetinde görev yaptığını aktaran Palancıoğlu, " Fransa'daki toplantılarda Kayseri'de de bir toplantı gerçekleştirmek üzere davette bulunmuştuk. 5 Aralık 2022 tarihinde yapacağımız toplantıda İspanya, Bulgaristan, Romanya, Fransa, Estonya, Macaristan, İzlanda ve Litvanya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcılar olacak. Şehrimizin tanıtımı için güzel bir fırsat. Aynı zamanda toplantıya Türkiye'den ulusal heyette olan başkanlarımız da katılacak." ifadesini kullandı.