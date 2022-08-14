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Kayseri haber! Talas'tan çiftçiye öğlen kumanyası

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Kayseri haber! Talas'tan çiftçiye öğlen kumanyası

Kayseri yerel yerel haberine göre Talas Belediyesi, hasadın ardından mahsulünü satmak için silolarda bekleyen çiftçilere kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

Talas Belediyesi, hasadın ardından mahsulünü satmak için silolarda bekleyen çiftçilere kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ekinlerin biçilmeye başlamasıyla birlikte hasatlarını teslim etmek için özel silo ya da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarına gelen çiftçilere öğle yemekleri için kıymalı ve ayrandan oluşan kumanya dağıtılıyor. Cebir Mahallesi girişinde bulunan tahıl depolarına ürünlerini satmak için bekleyen çiftçiler belediye tarafından getirilen kumanya ile öğle yemeklerini yerken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a böyle bir hizmet başlattığı için teşekkürlerini iletti.

'Başkan Yalçın her konuda bizim yanımızda'

Alaybeyli Mahallesinden mahsulünü satmak için bekleyen çiftçi Tamer Çelik, yapılan hizmetle, silonun bulunduğu alanda alışveriş yeri olmamasından kaynaklanan yemek konusundaki mağduriyetin giderildiğini dile getirerek, Başkan Yalçın'ın her konuda çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Bir diğer üretici de çok güzel bir düşünce olduğunu belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Babasının bekleyişine eşlik eden küçük bir çocuk da verilen hizmetten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Toprak Mahsulleri Ofisi Talas Belediyesi Talas Yerel Haberler

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