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Kayseri haber! Talas Spor Lisesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Kayseri haber! Talas Spor Lisesi inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Kayseri haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı süren Talas Spor Lisesi'nin inşaatı devam ediyor.

 - Güncelleme:

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapımı süren Talas Spor Lisesi'nin inşaatı devam ediyor.

Büyük bir hızla devam eden Talas Spor Lisesi'nin inşaatını inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yetkililerden inşaat ile ilgili bilgi aldı. Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor Lisesini Kayseri'de bir eksikliği gidermiş olacağını söyledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali İhsan Su Kayseri gençlik Talas Yerel Haberler

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