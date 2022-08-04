Kayseri haber! Talas'ın okullarına 2 milyon liralık bakım onarım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri haber! Talas'ın okullarına 2 milyon liralık bakım onarım

Kayseri haber! Talas'ın okullarına 2 milyon liralık bakım onarım

Kayseri yerel haberi... Talas Belediyesi'nin ilçe genelindeki okullara yönelik olarak başlatmış olduğu bakım onarım ve tadilat çalışmaları hızla sürüyor.

 - Güncelleme:

Talas Belediyesi'nin ilçe genelindeki okullara yönelik olarak başlatmış olduğu bakım onarım ve tadilat çalışmaları hızla sürüyor. Program çerçevesinde ilçedeki okullarda çevre düzenlemesiyle birlikte iç ve dış yenilemeleri gerçekleştiriliyor.

İlçedeki 13 okulda başlatılan çalışma çerçevesinde çevre düzenlemesi, çatı tadilatı, dış cephe yalıtımı ve boyanması, iç bölümlerin boyanması ile tuvalet ve lavaboların yenilenmesi gibi işler yapılıyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç duyulan her alanda hizmet üretmeye gayret ettiklerini ifade ederek; "Sadece belediyemize ait görev ve sorumluluk alanında değil, toplumun tamamını ilgilendiren okul ve diğer kamusal alanlarda da iş yapmayı, gerekli desteği sağlamayı kendimize görev sayıyoruz. Bu çerçevede ilçemizdeki 13 okulda toplam 2 milyon değerinde tamir, tadilat ve yenileme çalışması yapıyoruz. Yavrularımızı yeni eğitim öğretim yılında pırıl pırıl okullar karşılayacak. Eğitime desteğimiz her zaman sürecek. Bir yandan yeni okul binaları kazandırırken bir yandan da bakım, onarım ve tadilata ihtiyaç duyulan okulları baştan aşağı yeniliyoruz. Eğitim bizim için her zaman öncelikli işlerden birisi" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title