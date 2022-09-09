Kayseri haber! Kayseri'de Ahilik Haftası programı belli oldu

12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında kutlanacak Ahilik Haftası'nın Kayseri'de yapılacak olan kutlama programı belli oldu. Çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Ahilik Haftası yine dolu dolu geçecek. Öte yandan, Ahilik Haftası her yıl kentin farklı bir ilçesinde kutlanırken, bu yıl kutlamalar Bünyan'da yapılacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yaklaşan hafta öncesinde kutlama programının netleştiğini söyledi. Başkan Şeyhi Odakır, Ahilik Haftası'nın bir dizi etkinlik ve programlarla geçeceğini belirterek, "Ahi ahlakıyla ahlaklanan Kayserimize, esnaf ve sanatkarlarımıza yakışır bir şekilde haftamızı kutlayacağız. Hazırlıklarımız tamam. Hemşerilerimizin de bu özel haftada katılımlarını bekleriz. Ahilik Haftası boyunca yapılacak etkinliklerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Ahilik Haftası kutlama programı ise şu şekilde:

12 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulacak ve saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Saat 09.30'da Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret edecek. Valilikte gerçekleşecek olan ziyaretin ardından heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunacak. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından program saat 10.30'da Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi yanında devam edecek. Buradaki programda katılımcılar mehteran konseri dinleyecek, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunacak. Program, protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam edecek ve İlin Ahisi, İlin Kalfası ve İlin Çırağı seçilen isimlere ödülleri verilecek. Ödüllerin sahiplerini bulmasının devamında meslek odalarınca seçilen Ahilere kaftan giydirilecek ve ödülleri verilecek. Kaftan giydirme ve ödül takdimi merasimlerinin ardından buradaki program, şed kuşatma töreni ve Ahi Pilavı ile Ahi Helvası'nın ikramıyla son bulacak. Günün son etkinliği saat 13.30'da Ayşe Baldöktü Mesleki ve Eğitim Merkezi öğrencilerine Ahi Pilavı'nın ikram edilmesi olacak. 14 Eylül 2022 Çarşamba günü öğleden sonra En Güzel Vitrin yarışmasında dereceye giren esnaflar için ödül töreni gerçekleştirilecek.

Her yıl farklı bir ilçede de düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları bu yıl Bünyan'da yapılacak. Ahilik Haftası kutlama programı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00'te Bünyan'da devam edecek. Bünyan Sultanhanı Mahallesi Sultanhanı içinde gerçekleşecek olan programda katılımcılara mehteran konseri birbirinden güzel parçaları sunacak. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam edecek. Konuşmaların ardından şed kuşatma gösterisi sahnelenecek ve etkinliğe katılanlara Ahi Pilavı ile Ahi Helvası'nın ikram edilecek.

16 Eylül 2022 Cuma günü Ahilik Haftası kutlama programının son günü olacak. Bugün saat 12.00'da tarihi Hunat Camii'nde Cuma namazı öncesinde Ahilik konusunda vaaz verilecek ve hutbede Ahilik konusu işlenecek. - KAYSERİ