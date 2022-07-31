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Kayseri haber: Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor

Kayseri haber: Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor

Kayseri haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenecek Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali yarın başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ağustos arasındaki festival tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Festivale geleneksel el sanatları icra eden 31 sanatçı katılarak, taş oymacılığı, gümüş telkari, tespih, keçe, baston yapımı gibi 31 el sanatı branşında eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Ayrıca festival sergiler, konserler, söyleşiler, workshoplar gibi renkli etkinliklere de sahne olacak.

Öte yandan KAYMEK ise "Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye" isimli sergiyi festival alanında sanatseverlerle buluşturacak.

AA / Sercan Küçükşahin - Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Yerel Güncel Haberler

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