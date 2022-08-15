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Kayseri haber: İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Çiçek başkanlığında toplandı

Kayseri haber: İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Çiçek başkanlığında toplandı

Kayseri haberleri... İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek baş-kanlığında toplandı.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek baş-kanlığında toplandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Çiçek'in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Vali Çiçek toplantıda yaptığı konuşmada, Kayserimizin değerli sanayici ve iş insanlarıyla bir arada ol-maktan büyük memnunluk duymaktayım. Kayseri'miz sanayici ve iş insanı bakımından öncü bir ilimizdir" dedi.

İstihdam konusunun önemine değinen Vali Çiçek, "İstihdam konusu önceliklerimiz arasındadır. Kayserimizin iş insanları da bu konuda hassasiyet göstermektedir. Biliyorum ki istihdam için ellerinden geleni yapmaktadırlar, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan genel değerlen-dirmeyle sona erdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

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