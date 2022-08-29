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Kayseri haber: Eğitim camiasından Kayserispor'a destek

Yerel Haberler

Kayseri haber: Eğitim camiasından Kayserispor'a destek

Kayseri yerel yerel haberine göre İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve beraberindeki heyet, Kayserispor'a destek olmak için Giresunspor maçını tribünden takip etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve beraberindeki heyet, Kayserispor'a destek olmak için Giresunspor maçını tribünden takip etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Giresunspor maçını tribünden takip etti. Kayserispor'a destek olmak için "Hep destek, tam destek" yazılı pankart da açan Teltik, maç öncesinde de Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü.

Teltik, "Şehrimizin göz bebeği Yukatel Kayserispor'a destek vermek için öğretmeni, öğrencisi, çalışanlarıyla Kayseri eğitim camiası olarak tribünde yerimizi aldık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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