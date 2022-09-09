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Kayseri haber: Ağustos ayında Kayseri Havalimanı'nda 264 bin 364 yolcuya hizmet verildi

Yerel Haberler

Kayseri haber: Ağustos ayında Kayseri Havalimanı'nda 264 bin 364 yolcuya hizmet verildi

Kayseri haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı'nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kayseri Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 165 bin 88, dış hat yolcu trafiği 99 bin 276 oldu. Böylece ağustosta toplam 264 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Kayseri Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 72, dış hatlarda 718 olmak üzere toplamda bin 790'a ulaştı.

Yük trafiği ise ağustos ayında toplamda 3 bin 809 ton oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yerel Haberler

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