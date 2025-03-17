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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden Kanun Teklifine Sert Tepki

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden Kanun Teklifine Sert Tepki
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, genel kurul davetlerinin sadece resmi internet sitesi aracılığıyla ilan edilmesine karşı çıkarak, bu uygulamanın Türkiye basınına zarar vereceğini belirtti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ; Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2'nci maddesinde yer alan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20'nci maddesinde, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmi internet sitesinde ilan edileceği şeklinde düzenlenme yapılmasına tepki göstererek; "Ülke basınına zarar verecek olan bu uygulamada ısrarcı olmamaları çağırısında bulunuyoruz" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde 10 Mart 2025 tarihli ve 86 sayılı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yayımlanmıştır. Kanun teklifinin 2'nci maddesine göre; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 20'nci maddesinde, genel kurul toplantı davetinin Odanın resmi internet sitesinde ilan edileceği şeklinde düzenlenme yapılması düşünülmektedir. Söz konusu Kanunun, gazeteleri bağlayan 34'üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının "tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine" dair hükmün, "Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir" şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir. Söz konusu Kanunun, gazeteleri bağlayan 34'üncü maddesindeki, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği genel kurul toplantısının "tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceğine" dair hükmün, "Birlik resmi internet sitesinde ilan edilir" şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir. Bu teklifin yasalaşmaması için ülke genelindeki tüm basın kuruluşları harekete geçmiş ve Hükümet ile muhalefetin yanı sıra ilgili kurumlara çağrıda bulunarak Türk basınına zarar verecek olan bu uygulamayı geri çekmelerini istemiştir. Bu girişimlerin ardından TÜRMOB bir açıklama yaparak adetsel olarak genel kurul duyuru ilanlarının azlığına ve yayımlanma periyoduna dikkati çekmiştir. Bu zaten tarafımızdan bilinen bir konudur. Yapılan açıklamaya bakılırsa, Birlik geri adım atmak istememektedir. Tüm Türk basınının burada karşı çıktığı hususun hem iktidar hem muhalefet hem de Birlik tarafından iyi anlaşılması gerekmektedir. Burada asıl mesele; Birliğin anılan ilanlarının kaybedilmesinden daha çok Anayasayı bir kenara bırakırsak hukuk hiyerarşisinin en üstünde yer alan Kanun düzenlemesi ile Birliğin genel kurul ilanlarının kendi sitelerinde yayımlanmasının önünün açılmasıdır. Bu teklif yasalaşırsa oda, birlik, kooperatifler başta olmak üzere benzer statüdeki aklınıza gelebilecek tüm ilanların süreli yayınlarda duyurulması tehlikeye girecektir. Tekrar etmek gerekirse bizim endişemiz; her yıl yüzlerce adet benzer ilanları kaybetmektir. Başta TÜRBOM olmak üzere tüm ilgililere, ülke basına zarar verecek olan bu uygulamada ısrarcı olmamaları çağırısında bulunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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