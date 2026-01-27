Başkan Bağlamış: 'Kayseri lezzetin ve kalitenin mühürlendiği bir şehir'

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) dünya çapında ses getiren 'II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı' sonuç bildirisi yayımlandı. Şehrin bin yıllık lezzet mirası, teknoloji ve bilimle birleşerek küresel bir güç gösterisine dönüştü. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada, "Kayseri, yüzyıllardır lezzetin ve kalitenin mühürlendiği şehirdir. Ancak bugün, sadece üretmek yetmez; oyunu kuran ve kuralları koyan şehir olmalıyız. Bu çalıştayla, geleneksel ustalığımızı bilim ve yüksek teknolojiyle zırhladık" dedi.

Anadolu ticaretinin kalbi ve et ürünlerinin sarsılmaz kalesi Kayseri, sektörün yarınını tayin edecek devasa bir vizyon belgesine imza attı. Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ev sahipliğinde gerçekleşen II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, sadece bir toplantı değil, Türk et sektörünün 'Dijital ve Sürdürülebilir Dönüşüm Manifestosu' oldu. Sektörel Sürdürülebilirlik ve Güncel Trendler mottosuyla kurulan masa, sektörün tüm paydaşlarını ortak bir gelecek idealinde buluşturdu.

Çalıştay, sınırları aşan bir iş birliğine sahne oldu. Türkiye'nin en saygın üniversitelerinin yanı sıra Belçika, Polonya ve Hırvatistan gibi ülkelerden gelen dünya çapında akademisyenler, Kayseri'nin kadim tecrübesine bilimsel bir projeksiyon tuttu. Kamu otoriteleri, akademi dünyası ve dev sanayi kuruluşları; üretimden sofraya, lojistikten dijitalleşmeye kadar her adımda sıfır hata ve yüksek katma değer hedefini stratejik bir karara dönüştürdü.

Başkan Bağlamış: "Kayseri artık sektörün pusulasıdır"

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, çalıştayın ardından yaptığı açıklamada Kayseri'nin yeni rolünü şu sözlerle ifade etti:

"Kayseri, yüzyıllardır lezzetin ve kalitenin mühürlendiği şehirdir. Ancak bugün, sadece üretmek yetmez; oyunu kuran ve kuralları koyan şehir olmalıyız. Bu çalıştayla, geleneksel ustalığımızı bilim ve yüksek teknolojiyle zırhladık. Kayseri artık etin sadece merkezi değil, yeniden tasarlandığı ve dünyaya ihraç edildiği stratejik bir akıl üssüdür."

Geleceği şekillendiren 4 kritik karar

Yayımlanan sonuç bildirisinde, sektörün yol haritasını çizen maddeler ise şöyle sıralandı:

"Yeşil Dönüşüm ve Kusursuz Üretim: Kaynakların verimli kullanımı ve karbon ayak izinin minimize edilmesi hedeflenerek, hayvancılıkta 'akıllı ve doğa dostu' üretim modellerine tam geçiş deklarasyonu yapıldı.

İnovasyonun Yeni Çağı: Çalıştayda; yeni nesil fonksiyonel et ürünleri ve raf ömrünü uzatan akıllı ambalaj teknolojileri için Kayseri'nin bir laboratuvar olması kararlaştırıldı.

Global Marka ve Dijital Fetih: Pastırma ve sucuk gibi dünya mirası lezzetlerin, standartları en üst seviyeye taşınarak dijital pazarlama kanallarıyla küresel "premium" pazarlarda domine edici güç olması hedeflendi.

Genç Güç, Büyük Gelecek: Sektörün geleceği, genç araştırmacıların ve teknoloji odaklı girişimcilerin enerjisine emanet edildi. Genç beyinlerin hayvancılık ekosistemine dahil edilmesi stratejik öncelik ilan edildi".

"Düşünen şehir, üreten şehir, yöneten sektör"

Çalıştayda perçinlenen "Düşünen Şehir, Üreten Şehir" vizyonu, Kayseri'yi Türkiye'nin sınırlarını aşan bölgesel bir cazibe merkezi ve sektörün 'referans noktası' konumuna taşıdı. KTB yetkilileri, bu sonuç bildirisinin sadece bir kitapçık değil, her bir satırı titizlikle işlenmiş bir 'Sektörel Yol Haritası' olduğunu vurguladı.

Kayseri II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Bildiri Kitapçığı'nın tüm detaylarına, Kayseri Ticaret Borsası'nın resmi web portalı üzerinden dijital olarak ulaşılabiliyor. - KAYSERİ