Kayseri Erciyes OSB için Altyapı Projeleri Sözleşmesi İmzalandı

Kayseri Erciyes OSB için Yol ve Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi Sözleşmesi'nin İmza Töreni Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) düzenlendi.

Kayseri'de sanayi yatırımlarını desteklemek ve modern bir üretim alanı oluşturmak amacıyla kurulan Erciyes Organize Sanayi Bölgesi, altyapı çalışmalarında önemli bir aşamayı daha tamamladı. Bölgenin yol ve altyapı uygulama projelerinin hazırlanmasına ilişkin sözleşme, düzenlenen imza töreniyle hayata geçirildi. Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp yaptığı açıklamasında; projeyle birlikte sanayicilere modern, planlı ve sürdürülebilir bir altyapı sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, projenin Kayseri'ye ve Türkiye sanayisine değer katacağını ifade etti.

Hazırlanacak projelerle birlikte bölge yatırımcılar için daha cazip bir üretim merkezi haline gelecek, ulaşım ve altyapı standartları uluslararası düzeyde planlanarak hayata geçirilecek. - KAYSERİ