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Kayseri Ensar Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Kayseri Ensar Derneği'nin Yeni Yönetimi Belirlendi
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Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği yapılan olağan genel kurul sonuçları ile yeni başkanını seçti. Derneğin adı 'Kayseri Ensar Derneği' olarak değişti ve faaliyet alanı genişletildi.

Kayseri Suriyeliler Ensar derneğinin yapılan olağan genel kurul sonucunda yeni yönetim seçildi ve derneğin ismi değişti.

Dernek; 2015 yılında Kayseri'de yaşayan Suriyelilerin ihtiyaç ve sorunlarını gidermek, onların sosyal uyumlarını gerçekleştirmek, Türklerle kardeşlik bağlarını güçlendirmek, ülkelerine Türkiye sevdalısı olarak dönmeleri için çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştu. Son yapılan genel kurulda; mevcut başkan Uğurcan Yıldırım'ın görev süresinin dolması münasebeti ile yapılan seçimde tüm üyelerin oyları ile Hüseyin Alin yeni başkan olarak seçildi. Uğurcan Yıldırım genel kurulda 7 yılda yaptıkları çalışmaları anlatarak, yeni seçilen Hüseyin Alin ve ekibine başarılar diledi. Yeni başkan Hüseyin Alin ise Uğurcan Yldıırım ve ekibine yaptıkları tüm çalışmalar için teşekkür ederek, tevdi edilen bu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerini kaydetti.

Yapılan tüzük değişikliği ile derneğin adı Kayseri Ensar Derneği olarak değişti. Bu değişiklikle dernek; Kayseri'de sadece Suriyelilere değil, tüm göçmen ve yabancı uyruklu kişilere yönelik faaliyetler yürütecek. Yeni yönetimde görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Mühendis Hüseyin ALİN (Başkan), Vaiz Mahmut Bucak (Bşk. Yrd.), Eğitimci Mustafa Aktan (Sekreter), Üni.Öğr. Burhanettin Hamza (Sayman), Suriyeli Alim Prof. Ali Haj Hüseyin (Üye). - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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