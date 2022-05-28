Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop Açıklaması - Haberler

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Genç Kızılay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çay-simit buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Şu anda Devlet Hastanemizde günlük 8 bin hastaya bakılıyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanında bulunan Kızılay Ok Burcu İletişim Merkezi'nde yapılan çay-simit buluşmasına, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli, Kızılay Kayseri Şubesi Üyeleri, STK temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte katılımcılara çay ve simit ikramında bulunuldu. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop katılımcılara eğitim öğretim yıllarında ve tecrübelerinden bahsetti. Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Şu anda başhekimi olduğum Kayseri Devlet Hastanesi'ne 1990 yılında annemi muayene ettirmek için gittiğimde muayene ettirmek 3-4 günümü aldı. Devamında ilaçları Pazartesi günü yazıldı ama ilaç Çarşamba günü akşam ancak elime alabildim. Buradan tüm yöneticilerine, 'Allah Razı olsun' diyorum. Kayseri'de büyüklerimizin de desteği ile sağlık sektörü gelişti. Şuanda bizim Devlet Hastanemizde günlük 8 bin hastaya bakılıyor. Bu hastaların sadece 3 bin tanesi acil servis. Yani 5 bine yakın poliklinik yapıyoruz. Yani kaç uçak dolusu insanı alıyorsunuz ve tedavi ediyorsunuz. Başhekimlik ve onun gibi yöneticilikler insan hayatını etkilediği için yüksek hassasiyet gerektiren en hassas mesleklerden bir tanesidir. Sabah gelirsiniz, ameliyathaneler açılır, işlemler yapılır. Poliklinikler hazırlanır. Bizim hastanemiz doktor olarak az olmasına rağmen günlük 70'e yakın hastaya ücretsiz, A, B ve grubu ameliyatlarımız yapılıyor. Yani bu çok önemli, insanlar orada bu hizmetleri alıyorlar ve dua ediyorlar. Biz onun o manevi hizmetini görüyoruz. Pandemi de maske normalde 0.2 kuruştu. 'Maskeye 3 TL' dediler. Neredeyse 30 kat fazlası. Biz maske ürettik. Terzihanemizdeki emekçimiz maske üretti. 3 milyona yakın maske üretmişiz. Bu çok güzel bir şey. Biz sadece Kayseri Devlet Hastanesi olarak, 250 bin pandemi hastasına ayaktan bakmışız. 12 bin hastayı da yatırmışız. Çok güzel bir şey bu durum." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel