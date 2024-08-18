Kayseri Develi'de İçme Suyu Hattı Patladı
Kayseri'nin Develi ilçesinde içme suyu hattı patladı ve su metrelerce yükseğe fışkırdı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Arızayı gidermek için ekipler çalışmalara başladı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde içme suyu hattı patladı, vatandaş yerden metrelerce yükselen suyu görüntüledi.
İlçeye bağlı Çayırözü mahallesinde KASKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan su yerden metrelerce yükseğe çıkarken vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yeşilhisar ilçesine gittiği öğrenilen hatta meydana gelen arızayı gidermek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. - KAYSERİ