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Kayseri'den kalkan sıcak hava balonları Niğde'ye indi

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde havalanan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeni ile Niğde'ye indi. Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu balonlar, Orhanlı ve Konaklı beldelerinde bulunan boş arazilere sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde havalanan sıcak hava balonları, olumsuz hava şartları nedeni ile Niğde'ye indi.

Sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nden kalkan sıcak hava balonları, rüzgarın da etkisiyle Niğde merkeze bağlı Orhanlı ve Konaklı beldesine kadar ulaştı. Semada gezen balonları ilk kez gören belde halkı şaşkınlık yaşadı.

Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu sıcak hava balonları; Orhanlı ve Konaklı beldelerinde bulunan boş arazilere sorunsuz şekilde iniş yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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